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Россиянам рассказали о минусах седана Audi A3

Автоэксперт Зиновьев: у Audi A3 ненадежные двигатели

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Teddy Leung/Shutterstock/FOTODOM

Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах седана Audi A3 (2014-2020 г.в.). По его словам, у модели есть проблемы с двигателями.

«У большинства моторов не очень надежные ТНВД – живут 60–100 тыс. километров. Общие слабости бензиновых агрегатов – модуль из помпы и двух термостатов и клапан турбонагнетателя, отвечающий за регулировку давления (вестгейт). К 80–100 тысячам километров сдаются фазорегуляторы», — сказал эксперт.

По его словам, среди двигателей, которые устанавливались на модель, нет атмосферных – только с турбонаддувом и прямым впрыском. Отсюда высокие требования к качеству масла и топлива. Машину оптимально заправлять дорогим бензином АИ‑98.

У моторов 1,4 л. после модернизации ресурс составляет 250 тыс. километров. У двигателя 1,2 л. он еще ниже.

Роботизированные коробки передач не самые надежные. Замена сцепления, мехатроника или маховика может потребоваться на пробеге 40-80 тыс. километров. К 100 тысячам нередко меняют коробку в сборе. Стоимость контрактной — от 150 тыс. рублей.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

Ранее сообщалось, что пикап Toyota Tundra попал в список авто, которые могут проехать 400 тыс. километров.

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