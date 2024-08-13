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Россиянам перестало хватать выплат по ОСАГО на ремонт авто

Россияне стали чаще сталкиваться с нехваткой выплат по ОСАГО для ремонта авто

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россияне все чаще сталкиваются с нехваткой выплат по ОСАГО для покрытия ремонта авто. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Так, директор по развитию бизнеса ОСАГО «Зетта Страхование» Светлана Захарова заявила, что в России ежегодно увеличивается число аварий с ущербом выше 400 тыс. рублей. По ее данным, за первое полугодие 2024-го их было уже 3,3% от всех дорожных инцидентов, хотя за аналогичный период прошлого года доля таких случаев составляла только 1,7%. Захарова считает, что тенденция вызвана ростом стоимости ремонта авто из-за подорожания запчастей и работ.

Управляющий партнер ГТК-Авто Александр Сагун напомнил, что в последний раз порог лимита выплат по ОСАГО изменили в 2014 году, но к сегодняшнему дню он уже устарел из-за роста инфляции.

При этом директор департамента урегулирования убытков «Югории» Святослав Шувалов отметил, что недостающую сумму для ремонта авто можно взыскать с виновника ДТП. Кроме того, в ЦБ напомнили, что для снижения рисков водители могут приобрести расширенную добровольную страховку (ДОСАГО).

До этого сообщалось, что Банк России готов в среднесрочной перспективе пересмотреть подход к ОСАГО, сделав ценообразование свободным, но для этого существует несколько препятствий.

Представитель ЦБ пояснил, что с марта 2024 года начали работать короткие полисы ОСАГО, где предусмотрен свободный тариф. Однако, по мнению ЦБ, переносить эту практику на годовые полисы преждевременно. Отмечается, что отсутствие жалоб на такую практику станет большим аргументом для введения свободного ценообразования.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО будет исключен из числа документов, обязательных при регистрации автомобилей. Это произойдет с 1 марта 2025 года. Принятое нововведение касается как первичной постановки транспорта на учет, так и смены его собственника.

Ранее сообщалось, что власти РФ хотят расширить действие ОСАГО на Белоруссию с 1 октября.

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