АвтоВАЗ потратит рекордные 600 млн рублей за время отпуска

Компания «АвтоВАЗ» инвестирует рекордные 600 млн рублей в модернизацию производства. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«За три недели единого отпуска мы суммарно выполним более 10 тыс. задач, направленных на улучшение условий труда и бытовой инфраструктуры, проверку и наладку существующего и нового оборудования, подготовку к запуску в Тольятти Lada Aura и российского электромобиля e-Largus в Ижевске в III квартале текущего года, а также модернизацию линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года. На эти цели мы тратим дополнительно около 600 млн рублей», — цитирует пресс-служба президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

Он добавил, что это рекордный размер инвестиций за последние годы.

Корпоративный отпуск в компании начался с 29 июля и продлится до 18 августа. За этот период в компании хотят провести работы по модернизации и ремонту оборудования, а также по улучшению условий труда. В частности, идет подготовка цеха сварки Lada Vesta под проект Lada Aura.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск нового автомобиля Lada Aura в сентябре 2024 года.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Ранее сотрудницу бухгалтерии «АвтоВАЗа» заподозрили в мошенничестве.