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Сотрудницу бухгалтерии «АвтоВАЗа» заподозрили в мошенничестве

«Ъ»: бухгалтера АвтоВАЗа и управленца Лада Спорт подозревают в похищении 8 млн рублей

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Тольятти руководителя отдела по персоналу и охране труда ООО «Лада Спорт» и сотрудницу бухгалтерии ОАО «АвтоВАЗ» подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«По версии следствия, сообщницы фиктивно трудоустроили в «Лада Спорт» трех работников. С сентября 2017 по декабрь 2023 года на находившиеся в распоряжении женщин карты трудоустроенных перечислялась заработная плата. Подельницы снимали деньги и распоряжались ими по собственному усмотрению. Общая сумма похищенных средств превысила 8 млн рублей», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что суд в Москве вынес приговор немецкому инвестору Ральфу Новаку за хищение акций каршеринговой компании BelkaCar.

Судья приговорил инвестора к пяти годам лишения свободы. Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначили четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Иск потерпевшего удовлетворен частично на 393 млн рублей.

Дело возбудили в сентябре 2021 года после заявления соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене. Он обратился в МВД РФ. До этого Соботка судился в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что мошенник подделал голос главы Ferrari и попытался украсть деньги компании.

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