Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина серьезной поломки кроссовера GAC GS8 в Крыму

GAC: поломка кроссовера GS8 в Крыму произошла из-за ошибки в блоке АКП

close
100%
GAC

Причиной отказа работы кроссовера GAC GS8 в Крыму стала ошибка блока селектора автоматической трансмиссии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу марки.

В компании рассказали, что она организовала доставку машины в ближайший дилерский центр, взяв на себя расходы по транспортировке. Специалисты провели диагностику, оперативно устранили неисправность и вернули автомобиль владелице.

Об инциденте с автомобилем GAC GS8 стало известно 7 августа. Женщина из Красногорска приобрела GAC GS8 за 4,2 миллиона рублей. Владелица решила поехать на новеньком внедорожнике в Крым, чтобы отдохнуть с 14-летней дочерью. Там с машиной и произошло что-то странное: в один день в автомобиле перестала работать коробка передач, не отключался ручной тормоз, а на бортовом компьютере высвечивался целый ряд ошибок (от разряженного аккумулятора до необходимости проверить двигатель.

В местных автосервисах женщине помочь не смогли.

Ранее сообщалось, что автобренд Zeekr начал блокировать свои машины за пределами Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами