Названа причина серьезной поломки кроссовера GAC GS8 в Крыму

Причиной отказа работы кроссовера GAC GS8 в Крыму стала ошибка блока селектора автоматической трансмиссии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу марки.

В компании рассказали, что она организовала доставку машины в ближайший дилерский центр, взяв на себя расходы по транспортировке. Специалисты провели диагностику, оперативно устранили неисправность и вернули автомобиль владелице.

Об инциденте с автомобилем GAC GS8 стало известно 7 августа. Женщина из Красногорска приобрела GAC GS8 за 4,2 миллиона рублей. Владелица решила поехать на новеньком внедорожнике в Крым, чтобы отдохнуть с 14-летней дочерью. Там с машиной и произошло что-то странное: в один день в автомобиле перестала работать коробка передач, не отключался ручной тормоз, а на бортовом компьютере высвечивался целый ряд ошибок (от разряженного аккумулятора до необходимости проверить двигатель.

В местных автосервисах женщине помочь не смогли.

Ранее сообщалось, что автобренд Zeekr начал блокировать свои машины за пределами Китая.