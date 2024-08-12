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В России кроссовер Jaecoo обзавелся новой максимальной комплектацией

В России кроссовер Jaecoo J7 получил новую максимальную комплектацию Supreme-V

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Jaecoo

В России китайский кроссовер Jaecoo J7 получил максимальную комплектацию Supreme-V. Это следует из прайс-листов на сайте автобренда.

Ценник на новую версию составил 3,8 млн рублей — это на 90 тыс. рублей дороже, чем стоила прошлая максимальная комплектация Supreme.

В новой комплектации машина получила полный привод с управляемым вектором тяги и системой отключения карданного вала. Внутри J7 в версии Supreme-V появились 14,8-дюймовый экран мультимедиа, система контроля усталости водителя, видеорегистратор и регулировка ремней по высоте.

До этого сообщалось, что министерство промышленности Китая обнародовало информацию о новой версии кроссовера Chery Explore 06. На зарубежных рынках, в том числе в России, этот автомобиль продается под названием Jaecoo J7.

Новая версия кроссовера получила бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. и систему полного привода. На переднеприводную версию устанавливается двигатель 1.6, который выдает 197 л.с. На обеих модификациях применяется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Ранее в Белоруссии Lada стали на 300 тысяч рублей дешевле, чем в России.

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