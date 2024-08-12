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Россиян предложили уведомлять в СМС об эвакуации авто

В Госдуме хотят начать уведомлять водителей в СМС об эвакуации авто

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Госдуме предложили уведомлять водителей об эвакуации автомобиля в СМС за 10 минут до начала процесса. С соответствующей инициативой выступила фракция «Новые люди», пишет ТАСС.

«Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков вносит в Госдуму законопроект с предложением предупреждать водителей в СМС за 10 минут до эвакуации», — заявили там.

В пояснительной записке указывается, что нынешняя практика эвакуации авто без предупреждения «вызывает стресс у водителей, поскольку отсутствие информации о причинах пропажи транспортного средства создает впечатление о краже автомобиля».

При этом правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, пояснив, что его реализация потребует выделения дополнительных бюджетных средств для обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам.

До этого сообщалось, что в Челябинске автомобилистка на короткое время припарковала автомобиль в неположенном месте и зашла в одну из больниц в центре города. В этот момент машину эвакуировали. В салоне при этом находился семилетний мальчик и кот. Сотрудники штрафстоянки при этом отказывались отдавать автомобиль, пока женщина не запишет на видео отказ от претензий. По данным СМИ, мальчик в момент эвакуации спал, поэтому его не заметили.

Ранее стало известно, что в Петербурге более 50 автошкол передавали взятки ГИБДД.

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