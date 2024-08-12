В Петербурге более 50 автошкол передавали взятки ГИБДД

В Санкт-Петербурге выявили свыше 50 автошкол, которые были замешаны в коррупционной схеме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

«Предварительно установлено, что представители более 50 обучающих организаций в сфере дорожного движения Северной столицы передавали незаконное денежное вознаграждение сотрудникам регистрационного подразделения Госавтоинспекции за содействие в сдаче квалифицированных экзаменов на право управления транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители занимаются выявлением всех лиц, участвовавших в коррупционной схеме.

До этого сообщалось, что пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил бойца СВО в Воронежской области и теперь пытается избежать наказания. За рулем мотоцикла был 26-летний Богдан Коротких из села Хохол, который вернулся с СВО в начале года из-за проблем со спиной. За рулем Kia Sportage же находился 52-летний экс-начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Хохольскому району Игорь Замятин. По словам близких Богдана, когда они приехали на место ДТП, мужчина был пьян, смеялся и кидался на всех.

Ранее на видео попали люксовые машины жены сенатора Савельева.