Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге более 50 автошкол передавали взятки ГИБДД

В Петербурге свыше 50 школ давали взятки ГИБДД за содействие в сдаче экзаменов

В Санкт-Петербурге выявили свыше 50 автошкол, которые были замешаны в коррупционной схеме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

«Предварительно установлено, что представители более 50 обучающих организаций в сфере дорожного движения Северной столицы передавали незаконное денежное вознаграждение сотрудникам регистрационного подразделения Госавтоинспекции за содействие в сдаче квалифицированных экзаменов на право управления транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители занимаются выявлением всех лиц, участвовавших в коррупционной схеме.

До этого сообщалось, что пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил бойца СВО в Воронежской области и теперь пытается избежать наказания. За рулем мотоцикла был 26-летний Богдан Коротких из села Хохол, который вернулся с СВО в начале года из-за проблем со спиной. За рулем Kia Sportage же находился 52-летний экс-начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Хохольскому району Игорь Замятин. По словам близких Богдана, когда они приехали на место ДТП, мужчина был пьян, смеялся и кидался на всех.

Ранее на видео попали люксовые машины жены сенатора Савельева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами