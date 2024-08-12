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Стало известно, где в России самые плохие дороги

РИА: в России только 54,1% автодорог соответствуют нормам

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России только 54,1% всех автодорог соответствуют нормативным требованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Самые качественные дороги находятся в Москве, где 97,6% трасс соответствуют всем нормам. В топ-3 также вошли ХМАО (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). В рейтинге качественных дорог оказались трассы в Челябинской области (84,1%), Ингушетии (82,8%), Белгородской области (77,3%), Адыгее (77,1%), Ямало-Ненецком автономном округе (74,9%), Севастополе (74,8%) и Дагестане (74,2%).

В целом еще в 20 субъектах РФ средний показатель по качественным дорогам варьируется от 50% до 60%.

Исследование показало, что самые плохие дороги располагаются в Архангельской (15,7%), Кировской (26,3%) и Волгоградской (29,7%) областях, а также в Марий Эл (30,9%) и Амурской области (33,5%).

До этого на МКАД произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По данным прокуратуры, водитель внедорожника Mitsubishi, следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки, выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с несколькими машинами.

Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, наличие технологического разрыва на МКАД, через который 9 августа на встречку вылетел Mitsubishi Pajero, оправдано, но неясно, почему там не стояла ловушка, которая бы снизила удар.

Также автоэксперт обратил внимание на наличие колейности на дороге. Он отмечает, что мягкая подвеска Pajero могла не справиться с высокой скоростью.

Ранее сообщалось, что власти РФ хотят расширить действие ОСАГО на Белоруссию с 1 октября.

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