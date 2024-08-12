В Подмосковье Lada влетела в женщину с ребенком и попала на видео

В Подольске водитель Lada влетел в женщину с ребенком прямо во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Мужчина на «десятке» развернулся, ускорился в междворовом проезде так, что не совладал с машиной и снес 27-летнюю Гулнисо Салимову с двухлетним Амиром. Пострадавших доставили в Подольскую ЦРБ», — говорится в публикации.

У ребенка диагностировали сотрясение мозга и ссадины. Женщине также поставили черепно-мозговую травму и ушиб бедра. На опубликованных кадрах видно, что после столкновения они с ребенком остались лежать на земле, а очевидец погнался за виновником ДТП. Водитель Lada остался на месте происшествия. Его доставили в отделение полиции.

До этого сообщалось, что пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил бойца СВО в Воронежской области и теперь пытается избежать наказания. За рулем мотоцикла был 26-летний Богдан Коротких из села Хохол, который вернулся с СВО в начале года из-за проблем со спиной. За рулем Kia Sportage же находился 52-летний экс-начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Хохольскому району Игорь Замятин. По словам близких Богдана, когда они приехали на место ДТП, мужчина был пьян, смеялся и кидался на всех.

Ранее полиция преследовала подростков на каршеринге, которые врезались в дом в Москве.