Экс-начальник ГИБДД сбил насмерть бойца СВО и обратился в психбольницу за справкой

Пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил насмерть бойца СВО в Воронежской области и теперь пытается избежать наказания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Смертельная авария произошла 3 августа: в мотоцикл Богдана врезалась Kia Sportage, водитель выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу мотоциклу», — говорится в публикации.

В результате мотоциклист погиб на месте. Им оказался 26-летний Богдан Коротких из села Хохол, который вернулся с СВО в начале года из-за проблем со спиной. За рулем Kia Sportage же находился 52-летний экс-начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Хохольскому району Игорь Замятин. По словам близких Богдана, когда они приехали на место ДТП, мужчина был пьян, смеялся и кидался на всех. Как известно, Замятина уволили еще в 1994 году по статье, после чего он стал много пить.

В результате было возбуждено уголовное дело. Однако, по словам близких погибшего, бывший гаишник пытается избежать наказания — сейчас он проходит судебно-психиатрическую экспертизу и делает вид, что он психически болен. Также Замятину якобы помогают его знакомые.

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