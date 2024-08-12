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В России подешевели подержанные автомобили

Цена автомобиля с пробегом в России снизилась в июле на 3%

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Максим Блинов/РИА Новости

Средняя цена подержанного автомобиля снизилась в России почти на 3% по итогам июля 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По его данным, подержанные автомобили подешевели в среднем на 42 тыс. рублей относительно цены, зафиксированной в июне 2024 года. При этом снижение средней цены подержанного автомобиля в России фиксируется пятый месяц подряд, начиная с марта.

Июльское снижение стало рекордным за этот период. При этом по сравнению с июлем 2023 года цены на автомобили с пробегом выросли на 1%, или на 15 тыс. рублей.

До этого стало известно, что средняя цена нового автомобиля из Китая за год выросла в России на 149 тыс. рублей и достигла 3,51 млн рублей.

Ранее в России начались продажи грузовика «КамАЗ» нового поколения.

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