Россиянам назвали восемь самых надежных автомобилей

Большинство современных автомобилей трудно назвать надежными, чего не скажешь о более старых моделях. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев. По его словам, в рейтинге надежности среди иномарок первым располагается Subaru Forester.

«Хотя у этого авто периодически возникают проблемы с электроникой, в целом он показывает себя очень достойно», — заявил эксперт.

Говоря о полноприводных кроссоверах, Васильев порекомендовал «вполне достойный» Toyota RAV4. Однако иногда у машины возникают проблемы с вариатором, который плохо выдерживает бездорожье. Также эксперт посоветовал обратить внимание на кроссовер Kia Sportage (2016–2021).

По словам специалиста, среди внедорожников надежным вариантом будет Suzuki Jimny, чей маленький мотор не имеет возможности навредить трансмиссии. Минимальный набор электроники при этом хорошо справляется со всеми задачами. Васильев добавил, что к этой модели близок кроссовер Vitara с полным приводом. У него есть надежная подвеска, которая позволяет ездить по бездорожью несколько быстрее, чем рекомендуется.

Среди российских машин надежной моделью зарекомендовала себя Lada Niva Legend, у которой «все просто во всех смыслах этого слова». По словам эксперта, в автомобиле нет ничего лишнего, что вызывало бы проблемы.

В заключении эксперт назвал надежными вариантами Renault Duster и Hyundai Solaris 2010–2017 годов выпуска.

До этого сообщалось, что вмятины на кузове, изношенные тормоза и подвеска свидетельствуют о том, что владелец автомобиля практиковал агрессивную манеру вождения. О том, что на машине ездил лихач, может свидетельствовать и состояние шин. Неравномерный износ и наличие грыж указывают на то, что прошлый хозяин машины практиковал резкие торможения и повороты.

Ранее были названы критичные для управления автомобилем неисправности.