Россиянам рассказали, как понять, что на автомобиле ездил лихач

Вмятины на кузове, изношенные тормоза и подвеска, а также плохое состояние шин свидетельствуют о том, что владелец автомобиля практиковал агрессивную манеру вождения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Для начала стоит обратить внимание на внешнее состояние кузова: значительных размеров вмятины и царапины, сколы краски и следы от ударов могут говорить о том, что автомобиль подвергался агрессивной эксплуатации», — рассказал изданию Стрельбицкий.

О том, что на машине ездил лихач, может свидетельствовать и состояние шин. Неравномерный износ и наличие грыж указывают на то, что прошлый хозяин машины практиковал резкие торможения и повороты, добавил эксперт.

По словам Стрельбицкого, на неаккуратную эксплуатацию с резкими маневрами могут указывать также стуки в подвеске и рулевом управлении, которые можно услышать во время тест-драйва, а также плохое состояние тормозов.

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