Jaecoo J7 представлен во внедорожной версии

Министерство промышленности Китая обнародовало информацию о новой версии кроссовера Chery Explore 06, сообщает Autohome. На зарубежных рынках, в том числе в России, этот автомобиль продается под названием Jaecoo J7.

Новая версия кроссовера получила бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. и систему полного привода. На переднеприводную версию устанавливается двигатель 1.6, который выдает 197 л.с. На обоих модификациях применяется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Спецверсия кроссовера Glory Battle будет отличаться оригинальными бамперами и решеткой радиатора, а также воздуховодами на капоте и расширителями колесных арок из пластика. Кроме того, на автомобиль установлен экспедиционный багажник.

Ранее стало известно, что Mercedes-Maybach SL покажут на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич.