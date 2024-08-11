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Московские гаишники остановили женщину-водителя с 10 видами наркотиков

Baza: в Москве сотрудники ДПС задержали женщину с 10 видами наркотиков

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве сотрудники ДПС задержали женщину, которая перевозила на автомобиле наркотики 10 видов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, 31-летнюю Варвару за рулем Opel Mokka сотрудники ДПС остановили в Сигнальном проезде. Полицейские заметили, что женщина нервничает, и досмотрели автомобиль. В машине были обнаружены наркотики 10 видов, включая мефедрон, марихуану, кокаин, экстази, кетамин, амфетамин и ЛСД.

Наркотические вещества в разных видах, включая таблетки и порошки, были расфасованы. На некоторых упаковках были написаны фамилии. Обнаруженные вещества были изъяты, возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств и незаконном обороте сильнодействующих препаратов.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с участием такси.

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