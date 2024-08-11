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На востоке Москвы человека зажало в машине после ДТП с трамваем

В Москве человек оказался зажат в машине после аварии с трамваем

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Александр Вильф/РИА Новости

На Красноказарменной улице в Москве человек оказался зажат в салоне авто после столкновения с трамваем, сообщается в Telegram-канале «Агентство Москва».

По его данным, человек, зажатый в автомобиле Citroen, получил травмы. На место аварии вызвали спасателей.

В районе аварии, возле остановки «МЭИ», из-за ДТП задерживаются трамваи маршрутов 32+45, 37, и 50, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в Новосибирске водитель Mazda протаранил торговые павильоны и дорожные знаки на автобусной остановке, а затем сбежал с места происшествия.

Также в Москве несколько автомобилей, включая такси, столкнулись на МКАД.

Ранее в Марий Эл двое подростков на мотоцикле врезались в автомобиль и перелетели через него.

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