На востоке Москвы человека зажало в машине после ДТП с трамваем

На Красноказарменной улице в Москве человек оказался зажат в салоне авто после столкновения с трамваем, сообщается в Telegram-канале «Агентство Москва».

По его данным, человек, зажатый в автомобиле Citroen, получил травмы. На место аварии вызвали спасателей.

В районе аварии, возле остановки «МЭИ», из-за ДТП задерживаются трамваи маршрутов 32+45, 37, и 50, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в Новосибирске водитель Mazda протаранил торговые павильоны и дорожные знаки на автобусной остановке, а затем сбежал с места происшествия.

Также в Москве несколько автомобилей, включая такси, столкнулись на МКАД.

Ранее в Марий Эл двое подростков на мотоцикле врезались в автомобиль и перелетели через него.