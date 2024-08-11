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Подростки на каршеринге, врезавшиеся в дом в Москве, удирали от полиции

Baza: подростков на каршеринге, которые врезались в дом, преследовала полиция

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«Газета.ру»

Подростки на каршеринговом Nissan Qashqai, которые врезались в дом в московском Бутово, пытались скрыться от полицейской погони. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, подростки на автомобиле разогнались до 145 км/ч, чтобы оторваться от полицейских. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как каршеринговый автомобиль движется по улице на большой скорости и после серии заносов вылетает с дороги в сторону дома. Спустя несколько секунд в кадре оказывается полицейский автомобиль с включенными спецсигналами.

За рулем автомобиля находился 15-летний подросток, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Москвы». После аварии он был госпитализирован с травмами, которые объяснил падением с самоката. Девушка 2011 года рождения, а также юноши 2008 и 2010 годов рождения госпитализированы с травмами. Еще одному пассажиру 2009 года рождения выжить не удалось.

До этого стало известно, что подростки на каршеринге в Москве перед аварией развили скорость 145 км/ч.

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