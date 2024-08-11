«Криков не было»: москвич — о подростках, пострадавших в ДТП с каршерингом

Подростки, врезавшиеся в жилой дом на машине каршеринга, после столкновения были без сознания — их криков не было слышно. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец инцидента Константин (имя изменено).

«В районе четырех утра услышал несколько громких звуков скрежета и падения металла, как будто бы что-то металлическое переворачивалось, потом громкий звук удара. Подбежал к окну и увидел, как на углу здания машина впечатана. Полиция уже была у автобусной остановки с мигалками, полицейские сразу побежали к машине после столкновения. Возможно, полиция ехала за этими детьми, а те от них уезжали. Криков не было, полиция обсуждала что-то, а пассажиры не покидали машину. Видимо, они были не в сознании, так как полицейские не стали их вытаскивать, а пошли обратно к машине. Видимо, вызывать скорую. Минут через 30 услышал много работающих двигателей, увидел три «скорые», одну реанимацию, две пожарные и три машины полиции», — сказал он.

11 августа на Юго-Западе Москвы подростки смогли арендовать под чужим аккаунтом автомобиль каршеринга и врезались в жилой дом на Южнобутовской улице. По данным прокуратуры Юго-Западного административного округа, один несовершеннолетний погиб, еще трое пострадали. Отмечается, что несовершеннолетний водитель автомобиля покинул место ДТП. Как сообщили в СК, его уже задержали.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения).

Как сообщил Telegram-канал Baza, перед аварией водитель разогнался до 145 км/ч. После этого он не справился с управлением, автомобиль ушел в занос. Водитель пытался затормозить, но машина врезалась в дом.

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