Пассажиры «Жигулей» обстреляли квартиру калужан за замечание о музыке

В Калуге несколько молодых людей обстреляли квартиру мужчины, сделавшего им замечание из-за громкой музыки в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Калуга».

Инцидент произошел около 21 часа в субботу на Николо-Козинской улице. Несколько молодых людей остановились на автомобиле «Жигули» у жилого дома и включили громкую музыку. Один из жильцов вышел на балкон и крикнул им, чтобы музыку выключили. В ответ раздались выстрелы.

Предположительно, злоумышленники стреляли из травматического оружия. Жилец квартиры не пострадал, окно квартиры получило повреждения. На стекле остались три трещины от пуль. Потерпевшие обратились с заявлением в полицию.

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