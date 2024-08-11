Перечислены неисправности Lada Vesta на девятом году эксплуатации

На девятом году седан Lada Vesta, находящийся на длительном тесте, потребовал замены радиатора системы охлаждения, а также обслуживания кондиционера. Об этом пишет «За рулем».

У автомобиля 2015 года выпуска с пробегом 163 тыс. км в 2024 году снизилась эффективность работы системы охлаждения двигателя, который начал перегреваться в пробках при включенном кондиционере. Диагностика показала, что радиатор дал течь, новый обошелся в 8,5 тыс. рублей. Также потребовалось обслуживание кондиционера, который стал хуже работать: за 10 тыс. рублей кондиционер был заправлен и промыт его конденсатор.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового «КамАЗа».

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