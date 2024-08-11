Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о новых поджогах машин военных ВСУ

«Страна»: в Днепре и Одессе сожгли машины военнослужащих ВСУ

Автомобили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли в Днепре и Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК по улице Кобзаря», — говорится в сообщении.

Позже «Страна» опубликовала видео, на котором, как утверждается, горит автомобиль военного ВСУ в Одессе.

В начале августа сообщалось, что с начала года национальная полиция Украины задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

31 июля в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что молодой человек попытался сжечь здание одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) в Винницкой области. Из заявления следует, что сотрудники ведомства задержали 17-летнего жителя Одессы. Его подозревают в поджоге здания ТЦК при помощи «коктейля Молотова». По информации СБУ, гражданин снимал свои действия на камеру телефона.

Ранее в Одессе задержали нескольких курьеров за поджог 15 автомобилей военных.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами