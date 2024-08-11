На Украине рассказали о новых поджогах машин военных ВСУ

Автомобили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли в Днепре и Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК по улице Кобзаря», — говорится в сообщении.

Позже «Страна» опубликовала видео, на котором, как утверждается, горит автомобиль военного ВСУ в Одессе.

В начале августа сообщалось, что с начала года национальная полиция Украины задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

31 июля в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что молодой человек попытался сжечь здание одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) в Винницкой области. Из заявления следует, что сотрудники ведомства задержали 17-летнего жителя Одессы. Его подозревают в поджоге здания ТЦК при помощи «коктейля Молотова». По информации СБУ, гражданин снимал свои действия на камеру телефона.

Ранее в Одессе задержали нескольких курьеров за поджог 15 автомобилей военных.