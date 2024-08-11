Сибиряк на Mazda разгромил торговые павильоны и сбежал

В Новосибирске водитель Mazda Demio врезался в торговые павильоны на автобусной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

ДТП произошло в Волочаевском жилмассиве в ночь на воскресенье. Водитель скрылся с места происшествия. О пострадавших не сообщается. На видео с последствиями инцидента видно, что автомобиль разгромил минимум два торговых киоска и повалил холодильник с напитками. Товар рассыпался по асфальту. Также был разбит киоск с прессой. Продавцы киосков утром попытались спасти уцелевший товар.

До этого стало известно, что в Москве авария парализовала движение на Кутузовском проспекте на западе города. Там столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Ранее на Камчатке перевернулся автобус с туристами.