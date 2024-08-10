Названа дата начала продаж люксовых автомобилей Denza 9 GT

В Китае 20 августа начнутся предварительные продажи хетчбэков Denza Z9 GT. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автопроизводитель позиционирует Z9 GT как интеллектуальную люксовую модель. Длина машины составляет 5180 мм, а колесная база — 3125 мм.

Автомобиль получил безрамные электрические двери, скрытые дверные ручки, подсветку логотипа порта зарядки, цифровые наружные зеркала-камеры. Все двери можно открывать вручную или кнопками. Автомобиль оснащен 20-дюймовыми дисками.

В салоне установлена ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления и монитор для переднего пассажира. Центральная консоль оснащена рычагом переключения режимов движения, подстаканниками и двумя беспроводными зарядными устройствами. Также предусмотрены два холодильника в подлокотниках.

Новый Denza Z9 GT предложат с электродвигателями, а также с гибридными силовыми установками.

До этого стало известно, что китайский автобренд Tank выпустит новую версию внедорожника 400 с дизельным двигателем.

Модель получит турбодизель объемом 2,4 литра мощностью 186 л.с. Не исключено, что это тот же двигатель. Публичный дебют дизельного Tank 400 может состояться в конце августа на автосалоне в Чэнду, а в продаже модель должна появиться до конца года. Ожидается, что автомобили с дизельными моторами отправятся на экспорт.

Сейчас Tank 400 выпускается с гибридной силовой установкой, которая ранее появилась на Tank 500 Hi4-T.

Ранее сообщалось, что в Корее показали обновленный большой седан Kia K8.