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Mitsubishi прекратит выпуск модели Space Star

Mitsubishi завершит выпуск модели Space Star в конце 2024 года

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Mitsubishi

Японская компания Mitsubishi официально подтвердила информацию о завершении выпуска модели Space Star. Об этом сообщает motor1.com. Последние машины будут произведены в конце 2024 года.

По данным издания, завершение выпуска Mitsubishi Space Star напрямую связано с отсутствием у машин вспомогательных систем безопасности, которые согласно новым правилам ЕС, стали обязательны для всех автомобилей с июля 2024 года. Модернизация же выпускаемой с 2012 года модели приведет только к ее подорожанию. Между тем, у европейских дилеров марки еще много таких машин на складах. Так, в Германии базовая версия Space Star стоит €12 тыс. (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Отмечается, то вместо Space Star дилеры будут предлагать Mitsubishi Colt.

До этого стало известно, что Toyota представит в этом году новый внедорожник. Ожидается, что это будет новое поколение модели FJ Cruiser.

Автомобиль будет построен на модифицированной платформе iMV, которая лежит в основе моделей Hilux и Fortuner. Машина будет отличаться прямыми линиями, угловатым кузовом и широкими колесными арками. Длина машины составит 4500 мм, а колесная база — 2750 мм.

На рынки Юго-Восточной Азии автомобиль выйдет с дизельными моторами 2,4 и 2,8 л. В Европе машина будет представлена с гибридными силовыми установками.

Ранее Acura распространила изображение нового автомобиля.

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