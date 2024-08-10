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Россиянам рассказали, как вычислить на дороге водителей-извращенцев

Милонов: вычислить на дороге водителей-извращенцев можно по громкому выхлопу

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Извращенцев в автомобильном потоке можно вычислить по тонированным стеклам машины и громкому выхлопу. Об этом сообщает osnmedia.ru со ссылкой на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

«Вычленить на дороге извращенцев очень просто. Они любят ездить по обочинам, тонировать лобовые стекла, затемнять габариты и врубать свою дебильную музыку в пробке на всю громкость. Отдельные содомиты — любители громкого выхлопа», — пояснил депутат.

До этого стало известно, что Минздрав РФ собирается утвердить новый список медицинских противопоказаний для вождения авто, среди них — расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации.

Всего в перечень войдут десять наименований групп заболеваний. Среди них: органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость.

Также в документе указываются расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. К ним относятся расстройства сексуального предпочтения, включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм.

Позже в НМИЦ психиатрии и наркологии Сербского заявили, что перечень медицинских противопоказаний для управления автомобилем не менялся последние десять лет, поэтому информация об изменениях, которых писали СМИ, является неверной.

Там добавили, что все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне.

Ранее стало известно о риске коррупции в ГИБДД из-за закона об опасном вождении.

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