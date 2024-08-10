Acura опубликовала изображение таинственного автомобиля

Компания Acura представит в США новый концепт-кар, имя которого пока держится в тайне. Об этом сообщает motor1.com. Он станет предвестником серийного электромобиля.

Отмечается, что концепт будет кроссовером. Силуэт на изображении намекает, что машину сделали в формате кросс-купе. У нее маленькое заднее стекло, широкий спойлер на пятой двери и узкие фонари. Машина окрашена в синий цвет.

Никаких других деталей о новинке нет. Acura пока решила скрыть название, характеристики, а также описание платформы.

До этого автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский лифтбек Zeekr 001 и рассказал о минусах автомобиля.

По его словам, на одном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 500 км, а не 616 км, как заявлено в технических характеристиках.

Также эксперт указал на высокую стоимость автомобиля. Машины 2023 года предлагаются в России по цене от 5,3 млн рублей. А если покупателю хочется обновленный Zeekr 001 2024 года выпуска, то такая машина стоит уже 7 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько в среднем стоит китайский автомобиль в России.