Авария парализовала движение на Кутузовском проспекте в Москве

На западе Москвы столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

«На Кутузовском проспекте (в районе д. 48) столкнулись автомобиль и мотоцикл с последующим возгоранием автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В ведомстве отметили, что движение в сторону центра затруднено на 1,1 км, и посоветовали искать пути объезда проблемного участка.

До этого на МКАД произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По данным прокуратуры, водитель внедорожника Mitsubishi, следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки, выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с несколькими машинами.

Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, наличие технологического разрыва на МКАД, через который 9 августа на встречку вылетел Mitsubishi Pajero, оправдано, но неясно, почему там не стояла ловушка, которая бы снизила удар.

Также автоэксперт обратил внимание на наличие колейности на дороге. Он отмечает, что мягкая подвеска Pajero могла не справиться с высокой скоростью.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области столкнулись два грузовика и микроавтобус.