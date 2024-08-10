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В Нижегородской области столкнулись два грузовика и микроавтобус

МЧС: в Нижегородской области погиб человек при столкновении двух фур и минивэна

В Нижегородской области столкнулись два грузовика и микроавтобус, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает МЧС, передает ТАСС.

В автокатастрофе пострадали 18 человек, включая ребенка, при этом за медицинской помощью обратились восемь человек. Погибшим оказался водитель одного из грузовиков. ДТП произошло в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области.

По данным МВД, авария произошла после того, как двигавшийся в сторону Москвы микроавтобус столкнулся со стоящей «Газелью». На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) , которые занимаются уточнением обстоятельств произошедшего.

До этого в Краснодаре бетономешалка столкнулась с автобусом, в результате чего пострадали семь человек. Все пострадавшие в момент аварии находились в салоне автобуса и обратились в больницу с сотрясением мозга. Среди пострадавших был несовершеннолетний.

Ранее стала известна причина редчайшего встречного ДТП на МКАД.

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