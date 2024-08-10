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В России начались продажи грузовика «КамАЗ» нового поколения

«КамАЗ» начал продажи нового грузовика поколения К5

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Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»»

В России начались продажи седельного тягача КамАЗ-54902 с колесной формулой 4х2. Новая модель поколения К5 — более доступна по цене аналога KамAЗ-54901. Об этом сообщает Telegram-канал автопроизводителя.

«Автомобиль построен на новой санкционноустойчивой компонентной базе. Применен проверенный временем двигатель KамAЗ-689 мощностью 390 л.с. Автомобиль оснащен 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Также установлен экономичный гипоидный ведущий мост с оптимально подобранным передаточным отношением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль разработан для региональных перевозок на сравнительно небольшие расстояния – до тысячи километров. При этом он дешевле KамAЗ-54901 примерно на 10%.

До этого стало известно, что «КамАЗ» произведет 12 беспилотных машин к сентябрю 2024 года.

Беспилотные фуры сконструируют специально для следования по скоростной автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, М-11 «Нева». На трассе М-11 для работы беспилотников создана соответствующая инфраструктура, в том числе проработана математическая модель самой дороги.

В июне 2023 года беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ» начали движение по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву. Такие машины впервые в России появились на дороге общего пользования. Несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей будут находиться водители.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск беспилотного броневика «Зубило».

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