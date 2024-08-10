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Названы критичные для управления автомобилем неисправности

Роскачество: нельзя ездить на авто со сломанной тормозной системой

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Pixabay

В Роскачестве перечислили критичные неисправности автомобиля, при которых нельзя его эксплуатировать, сообщает Лента.ру со ссылкой на организацию.

«Нельзя выезжать на дорогу, если тормоза не обеспечивают выполнение нормативов эффективности торможения, нарушена герметичность в гидравлическом тормозном приводе, нарушена герметичность приводов, шланги системы имеют перегибы и перекручивания, имеются другие видимые повреждения», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, неисправностью считается нарушение комплектности устройств освещения. Автовладельцу штраф могут выписать за установленные зимние покрышки летом, подтекание масла или бензина.

В Роскачестве напомнили, что ответственность за исправность автомобиля несет его владелец.

До этого эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман рассказал, что перегрев двигателя случается из-за множества причин. Основная — был залит некачественный антифриз. Или его ресурс исчерпан, превышен интервал замены жидкости. Еще одна причина — радиатор охлаждения не справляется, есть какая-то поломка. Тогда антифриз теряет свои свойства и начинает негативно воздействовать на самые слабые места в двигателе. Чаще всего повреждаются, дают течь прокладки клапанной крышки, сальники коленвала, расширительные бачки, крышки радиаторов. Жидкость уходит, возникает риск закипания двигателя.

Во многих современных автомобилях помимо радиатора охлаждения двигателя, в котором находится антифриз, предусмотрены дополнительные радиаторы. Это могут быть теплообменники, радиаторы масляные — интеркулеры для системы охлаждения турбины, блока и других элементов. Неисправность любого из этих элементов может стать причиной нарушения теплообмена и как следствие перегрева мотора, пояснил специалист.

Ранее россиянам назвали признаки выхода из строя автомобильного катализатора.

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