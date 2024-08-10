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Вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке

В Усть-Камчатском округе перевернулся вахтовый автобус с туристами

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Shutterstock

Вахтовый автобус с туристами перевернулся на Камчатке. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев на своей странице »ВКонтакте».

Он уточнил, что авария произошла на реке Студеная в Усть-Камчатском округе.

«Ехали в сторону Ключевской группы вулканов», — отметил Лебедев.

По его данным 20 человек «остались на месте», четверых доставили в поселок Козыревск для оказания медицинской помощи.

Глава регионального ведомства подчеркнул, что попавшая в ДТП группа туристов не прошла регистрацию в МЧС.

«Нет регистрации? Не водитесь с такими «дельцами»!», — Лебедев.

Пассажиров автобуса в ближайшие часы должны перевезти и разместить в поселке Козыревск.

В конце июля под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами. В его салоне которого находились шесть человек. По информации прокуратуры, водитель большегруза не предоставил преимущество пассажирскому автотранспорту. В момент столкновения «Газель» опрокинулась на бок.

Ранее в Турции грузовик снес микроавтобус с россиянами.

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