В центре Сербского объяснили проект распоряжения о противопоказаниях к вождению авто

Перечень медицинских противопоказаний для управления автомобилем не менялся последние десять лет, поэтому информация об изменениях является неверной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на НМИЦ психиатрии и наркологии Сербского.

«Опубликованный проект распоряжения правительства в части психических расстройств и расстройств поведения не содержит дополнительных противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем. Все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже десять лет»,— сказали в центре.

Там добавили, что все изменения, о которых пишут СМИ, являются «надуманными и по сути фейком».

До этого появилась информация, что Министерство здравоохранения РФ хочет утвердить новый список медицинских противопоказаний для вождения авто.

Согласно документу, всего в перечень должны войти десять наименований групп заболеваний. Среди них: органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, а также бинокулярная слепота.

Кроме того, в документе указываются расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. К ним относятся расстройства сексуального предпочтения (F65), включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Также речь идет о расстройстве половой идентификации (F64) (транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте).

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