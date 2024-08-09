Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Сербского объяснили проект распоряжения о противопоказаниях к вождению авто

«Ъ»: в центре Сербского назвали фейком слухи о новых ограничениях для водителей

close
100%
Depositphotos

Перечень медицинских противопоказаний для управления автомобилем не менялся последние десять лет, поэтому информация об изменениях является неверной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на НМИЦ психиатрии и наркологии Сербского.

«Опубликованный проект распоряжения правительства в части психических расстройств и расстройств поведения не содержит дополнительных противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению техническим средством по сравнению с актуальным, действующим еще с 2014 года перечнем. Все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже десять лет»,— сказали в центре.

Там добавили, что все изменения, о которых пишут СМИ, являются «надуманными и по сути фейком».

До этого появилась информация, что Министерство здравоохранения РФ хочет утвердить новый список медицинских противопоказаний для вождения авто.

Согласно документу, всего в перечень должны войти десять наименований групп заболеваний. Среди них: органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, а также бинокулярная слепота.

Кроме того, в документе указываются расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. К ним относятся расстройства сексуального предпочтения (F65), включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Также речь идет о расстройстве половой идентификации (F64) (транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте).

Ранее врач Еврений Фомин заявил, что из-за сильных эмоций можно попасть в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами