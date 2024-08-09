Популярный блогер заявил, что вывез сотни человек из-под огня в Курской области

Популярный блогер из Курской области Эдгар Бодров заявил, что собрал группу людей на авто, которая вывезла сотни человек из-под обстрелов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) у Бодрова 143 тыс. подписчиков. По его словам, еще 8 августа у группы получалось заезжать в Суджу, но возможностей становится все меньше.

«Сейчас туда уже не попасть, идут бои. Бывало, прятались в полях. Если ты едешь меньше 140, то 100% попадешь под атаку беспилотника. Везде в лесах и кустах сидят диверсионные группы», — заявил блогер.

Он добавил, что его команда проверяет просящих о помощи людей из-за риска нарваться на членов ДРГ. Блогер отметил, что такая участь постигла двух членов группы, их судьба неизвестна. Бодров отметил, что его знакомые блогеры подключились к работе и оказывают всяческую помощь.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области.

«С 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сложной оперативной обстановке в регионе в результате массированной атаки украинских БПЛА и попытки прорыва государственной границы.

Ранее на видео попал обстрел ВСУ автомобиля с россиянами в Курской области.