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Названы шесть рисков из-за открытых окон авто

«За рулем» предупредил о шесть рисках из-за открытых окон автомобиля

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Shutterstock

Водителям лучше не открывать окна автомобиля при условии наличия кондиционера. О причинах рассказал журнал «За рулем».

«Открывая окно, мы тут же начинаем дышать гадостью. С каждым вдохом вы наполняете свои легкие смесью из выхлопных газов, частиц резины, тормозных колодок и дорожного покрытия. Салонный фильтр в такой ситуации работает напрасно», — отмечает издание.

Также из-за открытых окон в авто залетают насекомые, которые мешают езде. Существует риск нарваться на мошенников, закидывающих в машину мусор и крыс, чтобы водитель покинул ее. В итоге преступники угоняют оставленное авто.

Кроме того, завихрения воздуха в автомобиле с открытыми окнами могут приводить к давлению на уши. Еще шумы утомляют водителя и пассажиров.

Автомобилистам напомнили, что если окна закрыты, то при ДТП ниже риск пострадать от осколков. Также из-за открытых окон усиливается расход топлива при выезде на трассу.

До этого сообщалось, что одна из причин сбоев в работе кондиционера — недостаток фреона в системе, в результате чего кондиционер не может охлаждать воздух так же эффективно, как раньше, и будет перегреваться. Утечка фреона из климатической системы происходит по мере эксплуатации сама по себе. Однако ошибкой будет игнорирование регулярных проверок уровня фреона, хотя бы раз в год.

Еще одна ситуация, которая нередко приводит к проблемам с кондиционером, — это неисправный вентилятор. Из строя может выйти его мотор или датчики, в результате чего кондиционер будет работать слабо или вообще не запускаться.

Ранее россиянам рассказали, что может сломаться в авто, если сильно хлопнуть дверью.

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