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Минздрав хочет запретить водить авто людям с сексуальными расстройствами

Минздрав предложить запретить управлять авто с сексуальными расстройствами

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Depositphotos

Министерство здравоохранения РФ хочет утвердить новый список медицинских противопоказаний для вождения авто, среди них — расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства РФ.

Всего в перечень войдут десять наименований групп заболеваний. Среди них: органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, а также бинокулярная слепота.

Кроме того, в документе указываются расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. К ним относятся расстройства сексуального предпочтения (F65), включая фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. Также речь идет о расстройстве половой идентификации (F64) (транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте).

Если предложение Минздрава одобрят, то оно вступит в силу осенью 2024 года.

До этого в социальных сетях появился обширный список лекарственных препаратов, после применения которых водителям якобы запрещено садиться за руль. В список, в частности, вошли популярные лекарства, в которых содержатся ухудшающие внимание седативные и психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт. Впоследствии Мурашко заявил, что список якобы запрещенных препаратов для водителей, опубликованный СМИ, является предупредительным и не носит никакого нормативного регулирования.

Затем глава Госавтоинспекции (ГАИ) Михаил Черников назвал перечень лекарств, якобы запрещенных для водителей транспортных средств, недостоверной информацией.

Ранее стало известно о риске коррупции в ГИБДД из-за закона об опасном вождении.

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