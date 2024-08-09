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Очередь из машин у Крымского моста выросла в 1,3 раза

Очередь у Крымского моста выросла до 718 машин

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь у Крымского моста достигла 718 автомашин. Об этом сообщает информационный центр инфраструктурного объекта в своем Telegram-канале.

«В очереди со стороны Керчи находится 718 транспортных средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ожидание на мосту составляет около трех часов. Данные указаны по состоянию на 13:00 по московскому времени.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

На 11:00 очередь составляла 539 автомобилей.

Пробки у Крымского моста в последние недели наблюдались неоднократно. Так, 5 августа со стороны Тамани образовалась очередь из 1300 машин.

Днем 6 августа на Крымском мосту временно останавливали движение автомобилей.

Ранее в РФ рассказали, когда будет запущено железнодорожное сообщение между Ростовской областью и Крымом.

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