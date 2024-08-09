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Названа самая частая причина неисправностей в автомобилях Lada

Автоэксперт Кадаков: в автомобилях Lada чаще всего ломается электроника

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Lada

У современных автомобилей Lada чаще всего выходит из строя электроника. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

«У Lada ломается в основном какая-то неприятная мелочь — электроника, например. Если брать последние Lada Vesta, которые начали собирать на новой компонентной базе, вот там очень много отказов по электронике: то фонари задние не так горят или не включаются, то еще что-то отказывает, то возникает проблема с педалью газа», — заявил Кадаков.

Максим Кадаков до этого рассказал, как защитить машину от жары. Эксперт посоветовал уделять внимание системе кондиционирования: при необходимости заправлять ее фреоном. Кроме того, он призвал не оставлять в машине бутылку с водой, так как она может сработать как линза и прожечь сиденье.

Иногда при очень высоких температурах в машине может начать плавиться передняя панель. В частности, такие прецеденты уже случались с китайскими автомобилями. По его словам, надо либо машину ставить в тень, либо покупать экран на лобовое стекло (есть натяжные, сетчатые или простые картонные). Это в первую очередь необходимо для того, чтобы снизить температуру в салоне, чтобы он не превращался в теплицу.

Ранее стало известно, может ли вспыхнуть машина из-за сильной жары.

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