Стало известно, сколько россиян владеет отечественными автомобилями

Каждый пятый опрошенный российский автомобилист владеет отечественной машиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни» и каршерингового сервиса «Делимобиль».

«У 21% россиян в семье или личном пользовании есть отечественный автомобиль, у 36% — европейской или американской марки, еще у 17% — китайская или корейская машина. При этом четверть россиян (26%) не имеет автомобилей», — говорится в сообщении.

В исследовании также говорится, что 63% респондентов совершает поездки на машине каждый день, 13% — от трех до пяти раз в неделю, 7% — два-три раза в неделю, еще 17% — несколько раз в месяц.

В опросе участвовали 2,2 тыс. респондентов из всех российских регионов.

Согласно результатам опроса, проведенного kp.ru, почти половина (43%) россиян покупают один автомобиль на всю жизнь.

Еще по 21% опрошенных меняют машину раз в 20 или раз в 10 лет.

При этом 10% россиян ответили, что стараются менять машину раз в три-пять лет, 1% — почти каждый год. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Некоторые из них признались, что до санкций у них получалось менять машину почаще, однако из-за резкого скачка цен такой возможности у них теперь нет.

Ранее консалтинговая фирма J.D. Power опубликовала рейтинг удовлетворенности владельцев своими машинами.