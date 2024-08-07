Стало известно, сможет ли Хабиб Нурмагомедов снять арест с автопарка

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов имеет шанс вернуть дорогой автопарк, который недавно был арестован Федеральной налоговой службой (ФНС). Таким мнением с порталом Life.ru поделился вице-президент Международного союза адвокатов, кандидат юридических наук Ольга Власова.

«Вернуть арестованное имущество вполне реально, и арестованный автопарк здесь не исключение. Арест транспортного средства возможен из-за невыплаченных долгов или налогов, что, собственно, и произошло», — заявила она.

Юрист отметила, что возвращение автопарка бойцу возможно двумя способами: ему либо придется погасить задолженность перед государством, либо заменить арест машин на иной способ обеспечения ликвидации долга.

Напомним, что Нурмагомедов задолжал налоговой свыше 300 млн рублей, в связи с чем был наложен арест на его имущество, закрыты несколько фирм, а также заблокированы счета его бойцовского промоушена — Eagle FC. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее стало известно, что грозит Хабибу Нурмагомедову за неуплату налогов