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В России к 2030 году рекордно увеличатся цены на автомобили

РОАД: легковые автомобили в России подорожают в два раза к 2030 году

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В случае ежегодного повышения утильсбора через шесть лет легковые автомобили подорожают в России вдвое от нынешних цен. Об этом «Газете.Ru» заявил исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин.

«Цены на автомобили могут вырасти в два раза к 2030 году, по нашим расчетам. Не только из-за одного утильсбора, а в комплексе повышение цен будет примерно таким», — подытожил Чикин.

Эксперт также отметил, что из-за индексации утильсбора через шесть лет 95% россиян не смогут купить новый автомобиль, а объемы рынка уменьшатся в два раза.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Впоследствии аналитик Андрей Бархота заявил, что решение увеличить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на то, чтобы повысить цены на машины, сборка которых локализована на территории других стран. По его словам, более дорогие автомобили на рынке могут потерять конкурентоспособность. При этом покупатели в условиях наличия альтернативы будут стараться приобретать машины, устраивающие их по цене и качеству.

Ранее сообщалось, что осенью автомобили подорожают на 7% из-за повышения утильсбора.

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