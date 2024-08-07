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Стало известно, когда «АвтоВАЗ» начнет выпуск новой модели Lada

Глава Минпромторга Алиханов: выпуск Lada Aura начнется в сентябре

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gleb/platesmania.com

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет выпуск нового автомобиля Lada Aura в сентябре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

«Из отечественных марок «АвтоВАЗ» вернул в производственную линейку «Ларгус» и в сентябре начнет выпускать модель Lada Aura», — сказал Алиханов.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Седаны Lada Aura направлены в качестве служебных автомобилей для депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на автомобили Lada Aura сделало и министерство финансов РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал машину хорошей.

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