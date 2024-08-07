Идею лишать прав за отсутствие флага на автомобильных номерах посчитали разумной

Россиян призвали лишать водительских прав за отсутствие российского триколора на номерах машины. Автоэксперт Владимир Сажин назвал эту идею разумной, однако напомнил, что сегодня по ГОСТу допустимы оба варианта номеров.

«Когда ты идешь заказывать номера в ГИБДД, перед штамповкой ты можешь выбрать. Удивительно, но номера с флагом стоят на 100 рублей дешевле», — объяснил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По этой причине с принятием инициативы мало будет добавить статью в КоАП — нужно будет изменить ГОСТ, подчеркнул Крупник. В целом, по его мнению, эта идея разумная, однако не имеет никакой подоплеки. Наказывать следует водителей только в том случае, если флаг на номерах специально замазан или закрыт, заключил Сажин.

Напомним, с предложением лишать прав за отсутствие флага на номерах вышел депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он приравнял установку таких номеров к неуважению общества и официальной символики страны, призвав внести за это наказание в КоАП.

Автоюристы ранее оценили идею лишать прав за отсутствие флага на номерах машины.