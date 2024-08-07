Адвокат обжаловал арест виновника ДТП с сыном саратовского губернатора

Сторона защиты виновника ДТП с сыном губернатора Саратовской области обжаловала его арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Бесараба.

«Обжаловали. [Хотели бы заменить меру пресечения] на более мягкую», — заявил он.

До этого сообщалось, что полиция задержала стритрейсера Амира Рахматулина. 19-летний молодой человек является студентом Вавиловского университета. ДТП, виновником которого он стал, произошло днем 22 июля на улице Соколовая в Саратове. Студент находился за рулем черной Lada Granta, но не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик MAN. От удара легковой автомобиль отлетел в сторону, после чего с ним столкнулась ехавшая по одной из полос машина.

Как стало известно, в черной Lada Granta вместе с водителем находились еще три человека. В том числе речь идет о сыне губернатора региона Иване Бусаргине. Его вместе с еще одним пассажиром спасти не удалось.

Впоследствии Амир Рахматуллин заявил, что он не справился с управлением из-за луча солнца.

Ранее дагестанцы устроили перестрелку после ДТП.