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Bentley решила выпускать дроны для автомобилей

Компания Bentley занялась разработкой дронов для поиска парковок

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AutoGuide.com

Автобренд Bentley запатентовал дрон в виде фирменного логотипа компании, который будет размещаться под капотом. Об этом сообщает AutoGuide.

Ожидается, что устройство будет весить не более 250 граммов. Для него под капотом разместят систему подзарядки батарей, а сам дрон и логотип Bentley Flying B получат подсветку. Управлять устройством можно будет через смартфон, компьютер или медиасистему автомобиля. Компания хочет, чтобы дроны помогали водителям искать альтернативные маршруты в условиях пробок и свободные места на парковке и оповещать экстренные службы о ДТП.

До этого сообщалось, что компания Nissan придумала автомобильную краску с эффектом охлаждения. Отмечается, что раньше подобное покрытие использовали только при окрашивании зданий.

Новая краска, созданная совместно с Radi-Cool, способна отражать солнечные лучи и не давать тепловой энергии проникать внутрь авто. Благодаря ей температура поверхности машины понижается на 12 градусов в сравнении с обычным покрытием, а в салоне — на пять градусов. В результате уменьшается нагрузка на систему кондиционирования и силовую установку.

Ранее в России создали специальную защиту от дронов для автомобилей чиновников.

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