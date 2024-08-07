В России назвали незаконным лишение прав за отсутствие флага на номерах машины

В заксобрании Петербурга призвали лишать россиян водительских прав за отсутствие российского триколора на номерах машины. Однако автоюрист Дмитрий Славнов назвал эту инициативу незаконной, подчеркнув в беседе с 360.ru, что номер без флага – это не нарушение закона.

Лишение прав – это наказание за опасное поведение на дорогах, а отсутствие флага на номере никакой угрозы для участников дорожного движения не несет, считает юрист.

«Вы же у себя на кофточке не носите знак триколора!» — подчеркнул он.

Сегодня в России максимальное наказание за нечитаемые автомобильные номера – это лишение прав на срок от трех месяцев, напомнил Славнов. Он задался вопросом, как будут поступать в случае, если номера зимой запачканы, из-за чего флаг не видно, однако цифры хорошо читаются.

При этом автоюрист напомнил, что частные организации в России не имеют права делать номера без госаккредитации и лицензии, добавив, что не понимает смысла переплачивать им за отсутствие флага на номерах.

Напомним, с предложением лишать прав за отсутствие флага на номерах вышел депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он приравнял установку таких номеров к неуважению общества и официальной символики страны, призвав внести за это наказание в КоАП.

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