Chery обновит свой популярный кроссовер для России

Автокомпания Chery представит в России рестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro. Об этом пишет портал Quto.ru.

«В ближайшее время, ориентировочно, в октябре ожидается запуск обновленного Tiggo 4 Pro, который будет отличаться более интересным дизайном в стилистике старших моделей», — заявил изданию директор компании Дмитрий Максимов.

Отмечается, что обновленная модель сохранит качества, которые полюбились семейным покупателям. Конкретные изменения, которые ожидают кроссовер, не уточняются.

До этого стало известно, что за первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на китайские автобренды, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель «АвтоВАЗ».

Парк китайских легковых машин в России достиг 1,86 млн единиц, увеличившись в 2024 году на 28,3%. Таким образом, доля брендов из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Ранее стало известно, что продажи китайских автомобилей в России выросли за месяц.