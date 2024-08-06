Пьяный водитель на «Жигулях» протаранил прицеп с пони и попал на видео

В Омске 19-летний пьяный водитель на «Жигулях» на всей скорости врезался в автомобиль, в результате чего перевернулся прицеп с пони. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области. Виновника ДТП арестовали.

«Сегодня суд, рассмотрев материалы об оставлении виновником места ДТП и неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, назначил омичу штраф в размере 2 тысяч рублей и арест сроком на семь суток», — говорится в сообщении.

Авария произошла 5 августа. На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель ВАЗ-2107 едет на полной скорости, при этом его «мотает» из стороны в сторону. В результате машина таранит Mitsubishi с прицепом. В ДТП животное не пострадало. Виновник аварии сбежал, но в итоге его задержали.

До этого сообщалось, что в Раменках сотрудники прокуратуры изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина держал в квартире в качестве домашнего животного и перевозил на авто. В надзорные органы обратились неравнодушные жители одной из многоэтажек в Раменках, они сообщили, что сосед держит дома крохотного тигренка. Мужчину заметили с детенышем тигра в продуктовом магазине. По словам хозяина животного, он нашел его на улице.

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