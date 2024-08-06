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Россиянам рассказали, насколько подорожают автомобили из-за повышения утильсбора

Автоэксперт Моржаретто: осенью цены на автомобили поднимутся на 10%

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Павел Бедняков/РИА Новости

Цены на новые автомобили в России в ближайшее время вырастут на 10%. Об этом сообщает osnmedia.ru со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Скорее всего, в августе и сентябре продажи автомобилей будут плохими, поскольку имеются серьезные опасения, что правительство все-таки повысит утилизационный сбор этой осенью. Кроме того, повышаются и кредитные ставки. Автомобиль надо покупать именно сейчас, если это необходимо. Цены, скорее всего, вырастут. Даже на самые ходовые машины рост цен составит примерно 10%», — сказал автоэксперт.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Как заявил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, в ближайшее время на авторынке возникнет ажиотажный спрос на машины.

Он отметил, что при росте ключевой ставки продажи авто в кредит должны просесть, потому что уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях - под 30%. Все зависит от конкретного заемщика и от конкретного банка.

Центробанк 26 июля повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения - с 2,5-3,5% до 3,5-4%.

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