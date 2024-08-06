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Популярный ведущий признался, что все время плакал из-за изуродовавшего его ДТП

Экс-ведущий Top Gear Флинтофф заявил, что постоянно плакал из-за шрамов после ДТП

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Craig Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-ведущий популярного британского телешоу Top Gear Фредди Флинтофф рассказал, что с трудом смирился с последствиями ДТП, в которое он попал в 2022-м. Об этом мужчина рассказал в документальном фильме Freddie Flintoff's Field of Dreams, пишет The Guardian.

Флинтофф признался, что первое время после аварии сидел дома и «плакал каждые две минуты». По словам экс-ведущего, ему снились кошмары и в целом было тяжело пережить случившееся. Однако теперь он пытается искать положительные моменты. Флинтофф верит, что ему дали «еще один шанс», которым он должен воспользоваться.

В ноябре 2023 года шоу Top Gear было решено закрыть — оно выходило свыше 40 лет. Причину связывают с аварией с участием Флинтоффа, в которую он попал в ходе съемок. Тогда ведущий ехал на трехколесном автомобиле. В какой-то момент он перевернулся и заскользил по трассе. В результате ведущего госпитализировали с тяжелыми травмами лица и переломом ребер.

До этого у скандального блогера-пранкера Эдварда Била диагностировали «тяжелейшую форму» остеомиелита, при которой поражаются кости. Главной причиной болезни стало то, что молодой человек не соблюдал положенный режим после перелома, полученного в результате падения с самоката. Блогер слишком сильно нагружал ногу, в результате чего кость так и не срослась. Лечение блогера может занять более года, заявил источник. При негативном сценарии реабилитация займет до пяти лет.

Ранее блогер Эдвард Бил заявил, что продолжит снимать пранки.

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